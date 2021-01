Milan, Pioli: “Vittoria meritata, ma non siamo favoriti per lo scudetto. Con la Juve non è decisiva” (Di domenica 3 gennaio 2021) L'allenatore del Milan Stefano Pioli analizza ai microfoni di Sky la Vittoria ottenuta contro il Benevento: "Sono contento per Leao, sta giocando molto bene ed è più continuo rispetto al passato. Abbiamo giocato con grande determinazione e voglia, dico grazie a questi ragazzi. Abbiamo meritato di vincere. Alleno tanti giovani ma pretendo molto da loro. Tonali l'ho abbracciato nello spogliatoio, l'espulsione è stata un errore e può capitare, imparerà da questa situazione e potrà sfruttarla per crescere. Oggi però con il VAR certi falli sembrano più violenti di quanto in realtà siano. Continuo a pensare che Juventus, Inter e Napoli siano più forti di noi, contro i bianconeri non sarà una gara decisiva e neanche un passaggio di consegne".caption id="attachment 1074489" align="alignnone" width="3000" ... Leggi su itasportpress (Di domenica 3 gennaio 2021) L'allenatore delStefanoanalizza ai microfoni di Sky laottenuta contro il Benevento: "Sono contento per Leao, sta giocando molto bene ed è più continuo rispetto al passato. Abbiamo giocato con grande determinazione e voglia, dico grazie a questi ragazzi. Abbiamo meritato di vincere. Alleno tanti giovani ma pretendo molto da loro. Tonali l'ho abbracciato nello spogliatoio, l'espulsione è stata un errore e può capitare, imparerà da questa situazione e potrà sfruttarla per crescere. Oggi però con il VAR certi falli sembrano più violenti di quanto in realtà siano. Continuo a pensare chentus, Inter e Napoli siano più forti di noi, contro i bianconeri non sarà una garae neanche un passaggio di consegne".caption id="attachment 1074489" align="alignnone" width="3000" ...

