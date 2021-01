Leao | “Uno dei miei gol più belli La forza di questo Milan sta nella mentalità”

(Di domenica 3 gennaio 2021) Rafael, autore del secondo gol delcontro il Benevento ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le parole dell’attaccante portoghese: “Quello di oggi è uno dei più bei gol della mia carriera, ma la cosa importante è la vittoria, arrivata nonostante l’espulsione. Senza un giocatore abbiamo lottato e sofferto, è una vittoria meritata. Scudetto? La strada lunga è ma la cosa più importante, e che guardo sempre, è la: ognuno dà il massimo per la squadra indipendentemente dalle assenze eè il risultato. Risposta alla vittoria dell’Inter? Sì, ma eravamo concentrati per portare a casa i nostri tre punti. Ora pensiamo alla prossima, una grande partita contro la Juve, che rispettiamo ma vogliamo battere perché puntiamo sempre al primo posto. Pioli? Lo ringrazio perché mi dà sempre fiducia, posso ...

Ad aprire il match ci pensa Kessie che, al 15', sfrutta al meglio un rigore conquistato da Rebic (fallo maldestro di Tuia). • 10° rigore in questo campionato per Milan, già uno in più dell'intera scor ...Continuo a dire che Juve, Inter e Napoli sono le più forti, ora andiamo a vedere i bianconeri ma non credo che sarà decisiva. Stefano Pioli ha commentato Benevento-Milan con il successo dei rossoneri ...