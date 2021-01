Inter, Suning non vende e Pistocchi attacca: “Ecco le motivazioni che smentiscono le voci di questi giorni” (Di domenica 3 gennaio 2021) Pistocchi duro sulle voci di addio di Suning all’Inter Non accennano a finire le voci riguardo ad un possibile disimpegno di Suning come azionista di maggioranza dell’Inter, nonostante il comunicato della stessa società di Viale della Liberazione. A commentare la situazione, facendo una riflessione sulla situazione, è Maurizio Pistocchi attraverso il suo profilo Twitter. 1.La Cina ha chiuso il 2020 con pil in crescita, nel 2021 andrà in doppia cifra 2.Suning-2^azienda privata del Paese-è cresciuta e crescerà ancora 3.Nell’Inter sta per entrare un nuovo sponsor, che verserà il doppio di Pirelli4.Il progetto per il nuovo Stadio va avanti 5. È fisiologico gestire in anticipo il rifinanziamento attraverso le due ... Leggi su intermagazine (Di domenica 3 gennaio 2021)duro sulledi addio diall’Non accennano a finire leriguardo ad un possibile disimpegno dicome azionista di maggioranza dell’, nonostante il comunicato della stessa società di Viale della Liberazione. A commentare la situazione, facendo una riflessione sulla situazione, è Maurizioattraverso il suo profilo Twitter. 1.La Cina ha chiuso il 2020 con pil in crescita, nel 2021 andrà in doppia cifra 2.-2^azienda privata del Paese-è cresciuta e crescerà ancora 3.Nell’sta per entrare un nuovo sponsor, che verserà il doppio di Pirelli4.Il progetto per il nuovo Stadio va avanti 5. È fisiologico gestire in anticipo il rifinanziamento attraverso le due ...

