Giù tamponi e casi, ma altri 364 morti (Di domenica 3 gennaio 2021) Andrea Cuomo Eseguiti solo 67mila test con 11.831 positivi. Aumentano i ricoveri È iniziato male l'anno del Covid-19 in Italia. Il numero dei contagi aumenta non tanto in termini assoluti (a causa della scarsità di tamponi fatti durante questi giorni festivi) quanto in rapporto proprio ai test effettuati. Gli 11.831 nuovi casi registrati ieri sembrano pochi, ma sono addirittura il 17,61 per cento degli appena 67.174 tamponi effettuati. Si tratta del dato più alto delle ultime settimane, basti pensare che il giorno di Capodanno la percentuale si era fermata al 14,10. Certo, in questi giorni è probabile che vengano fatti test su un campione più mirato, ciò che di solito aumenta il target, ma non ci si può non preoccupare. Anche sul fronte ospedaliero le cose non vanno bene. Da qualche giorno la curva è tornata a salire ...

