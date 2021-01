Genoa-Lazio | il gol di Destro | Shomurodov incontenibile | l’ex Roma non sbaglia VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 3 gennaio 2021) Mattiafirma l’1-1 delcontro lain quel dei Marassi nel match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2020/2021. Tutto parte da un contropiede condotto da manuale da, che salta netto Lucas Leiva e serve. L’attaccante, che doveva uscire per Scamacca al termine dell’azione, non ci pensa un attimo e calcia battendo Reina riportando il match in parità.è stato poi sostituito ugualmente, ma perlomeno ha dato un senso alla sua prestazione. SportFace.