Domenica In, Mara Venier gela il suo ospite: “Oggi ti giochi la carriera” (Di domenica 3 gennaio 2021) . E’ andata in onda su Rai 1 la prima puntata del nuovo anno del programma televisivo. La conduttrice non ci è andata leggera rivolgendosi a Paolo Fox. Il programma del pomeriggio Domenicale di Rai 1 è stato dedicato Oggi all’oroscopo per il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 3 gennaio 2021) . E’ andata in onda su Rai 1 la prima puntata del nuovo anno del programma televisivo. La conduttrice non ci è andata leggera rivolgendosi a Paolo Fox. Il programma del pomeriggiole di Rai 1 è stato dedicatoall’oroscopo per il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

frazaccone : RT @zukosky10: Mara Venier confeziona una Domenica Che rende giustizia a molti personaggi che diversamente sarebbero stati chiusi solo nei… - SimoPagliarini_ : RT @tempoweb: #AdrianoCelentano chiama #DomenicaIn: io e Claudia chiusi in casa da un anno... Il #vaccino? Lo faremo @giadinagrisu #3gennai… - Fioredicollina : @KatyaBarone Era un discorso leggero tra Mara Venier e la Parietti a 'domenica in' poco fa!!?? - RitaC70 : Domenica In, 'fastidio fisico': sconcertante supercazzola di Paolo Fox, Mara Venier lo zittisce così. Gelo su Rai 1 - tempoweb : #AdrianoCelentano chiama #DomenicaIn: io e Claudia chiusi in casa da un anno... Il #vaccino? Lo faremo… -