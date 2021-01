DIRETTA/ Roma Sampdoria (risultato 0-0) streaming DAZN: Pau Lopez dice no a Candreva (Di domenica 3 gennaio 2021) DIRETTA Roma Sampdoria. streaming video DAZN del match valevole per la quindicesima giornata d'andata del campionato di Serie A. Leggi su ilsussidiario (Di domenica 3 gennaio 2021)videodel match valevole per la quinsima giornata d'andata del campionato di Serie A.

welikeduel : Eccoci in diretta dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina in Roma per la puntata speciale di Capodanno… - Corriere : Capodanno, Milano e Roma danno il benvenuto al 2021 -