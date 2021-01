Cristiano Ronaldo che record: battuto Pelé per numero di gol fatti in gare ufficiali (Di domenica 3 gennaio 2021) L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha superato il leggendario attaccante brasiliano Pelé per numero di gol realizzati. Nella partita contro l'Udinese il numero 7 della squadra di Pirlo con la doppietta realizzata ha segnato il suo 758esimo gol in gare ufficiali. Per Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus, oltre alla nazionale portoghese, Cristiano ha giocato 1.032 partite. Pelé ha segnato 757 gol in 812 partite ufficiali. A dicembre, il 33enne attaccante argentino del Barcellona Lionel Messi, dopo aver segnato contro il Valladolid al 65', ha superato il record di Pelé per il numero di gol fatti in un solo club. Ora ... Leggi su itasportpress (Di domenica 3 gennaio 2021) L'attaccante della Juventusha superato il leggendario attaccante brasilianoperdi gol realizzati. Nella partita contro l'Udinese il7 della squadra di Pirlo con la doppietta realizzata ha segnato il suo 758esimo gol in. Per Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus, oltre alla nazionale portoghese,ha giocato 1.032 partite.ha segnato 757 gol in 812 partite. A dicembre, il 33enne attaccante argentino del Barcellona Lionel Messi, dopo aver segnato contro il Valladolid al 65', ha superato ildiper ildi golin un solo club. Ora ...

