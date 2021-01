Benevento-Milan, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020/2021 (Di domenica 3 gennaio 2021) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Benevento-Milan, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Vigorito va in scena per la seconda volta questa sfida: l’unico precedente registrato è l’incredibile 2-2 in cui al 94? segnò il portiere Brignoli condannando Gattuso al pareggio all’esordio sulla panchina rossonera. Adesso c’è Pioli e il Diavolo è la capolista incontrastata, dall’altra parte l’ex Inzaghi: calcio d’inizio alle ore 18 di domenica 3 gennaio. Benevento-Milan sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Riccardo Gentile e Daniele Adani. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) Ile isu Skydi, match valido per la quindicesima giornata di. Al Vigorito va in scena per la seconda volta questa sfida: l’unico precedente registrato è l’incredibile 2-2 in cui al 94? segnò il portiere Brignoli condannando Gattuso al pareggio all’esordio sulla panchina rossonera. Adesso c’è Pioli e il Diavolo è la capolista incontrastata, dall’altra parte l’ex Inzaghi: calcio d’inizio alle ore 18 di domenica 3 gennaio.sarà visibile in diretta tv su SkyA con la telecronaca di Riccardo Gentile e Daniele Adani.Face.

DiMarzio : #Milan, #Castillejo sulla via del recupero in vista del #Benevento - AntoVitiello : Partitella con la Primavera nell'ultimo allenamento dell'anno. Terapie per #Ibrahimovic. Il #Milan prova a recupera… - sportli26181512 : Pippo Inzaghi batticuore: “Milan, voglio batterti ma non sarai mai un nemico”: Pippo Inzaghi batticuore: “Milan, vo… - korfio : Oggi, dopo la partita con il #Milan, il #Benevento annuncerà l'acquisto di #Messi. #BeneventoMilan #SerieA - GoalItalia : Il goal di Brignoli nel recupero, la clamorosa sconfitta a San Siro ?? #BeneventoMilan e i fantasmi del passato ros… -