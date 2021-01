Àrmati madre di ogni forza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 gennaio 2021) Oggi una mamma giovane, con un figlio piccolo con paralisi cerebrale infantile, mi ha mostrato il video della recita di Natale. Un video che io dopo 22 anni dalla nascita di Diletta ho trovato carino e ben fatto. Belli i bimbi. Tutti. La mamma invece mi chiede di intervenire in suo aiuto e mi spiega che il proprio cucciolo aveva la testa giù e nessuno aiutava, nessuno sosteneva, nessuno era lì a rendere quell’impatto meno terribile. Un solo compagno di classe era stato incaricato di aiutare. Di botto ho sentito friggere il sangue. In un lampo sono tornata indietro e ho ricordato la mostruosità del male che si prova quando il proprio bimbo è ‘quello lì, poverino’… quello che rovina la scena, quello da mettere fermo nascosto o sotto le decorazioni. Quello che tutti guardano e poi cercano i genitori e tacciono nel migliore dei casi. Quello per cui non esiste il posto giusto perché non è ...