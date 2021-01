Situazione meteo FVG | aggiornamento ore 19 – sabato 2 gennaio

Leggi su udine20

(Di sabato 2 gennaio 2021) Il fronte atlantico, che si avvicina alla regione, è accompagnato da correnti meridionali umide in quota, orientali al suolo, che determinano precipitazioni diffuse. Fino ad ora sono caduti tra 40 e 60 cm di neve su Alpi e Prealpi Carniche oltre i 900 m, tra 10 e 30 cm nei fondovalle delle Prealpi Carniche, circa 30 cm sul Tarvisiano e, in quota, sulle Prealpi Giulie. Piogge intense hanno interessato la pianura e la costa occidentale, con cumulati intorno ai 40-50 mm, mentre la costa orientale e l’Isontino hanno ricevuto piogge deboli o moderate. EVOLUZIONE Nelle prossime 6 ore sono previste ulteriori precipitazioni abbondanti, con circa 10-30 cm di neve oltre i 500 m circa; possibile qualche accumulo ulteriore specie intorno al gruppo del Canin e, localmente, in Carnia.Su pianura e costa saranno probabili ancora piogge sparse, con qualche temporale associato a piogge localmente ...