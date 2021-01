Qui Crotone, sono 24 i convocati da Stroppa per l’Inter: l’elenco completo (Di sabato 2 gennaio 2021) I convocati di Stroppa per Inter-Crotone Domani il Crotone affronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella quindicesima giornata della Serie A 2020/2021. In vista della trasferta meneghina, Giovanni Stroppa ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 24 giocatori. Da segnalare le assenze di Cigarini e Benali. PORTIERI Cordaz, Festa, Crespi DIFENSORI: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Pedro Pereira, Rispoli, Marrone CENTROCAMPISTI: Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Petriccione, Reca, Vulic ATTACCANTI: Dragus, Simy, Siligardi, Messias, Eduardo, Riviere. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 2 gennaio 2021) Idiper Inter-Domani ilaffronteràallo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella quindicesima giornata della Serie A 2020/2021. In vista della trasferta meneghina, Giovanniha diramatodei, composto da 24 giocatori. Da segnalare le assenze di Cigarini e Benali. PORTIERI Cordaz, Festa, Crespi DIFENSORI: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Pedro Pereira, Rispoli, Marrone CENTROCAMPISTI: Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Petriccione, Reca, Vulic ATTACCANTI: Dragus, Simy, Siligardi, Messias, Eduardo, Riviere. L'articolo proviene da intermagazine.

