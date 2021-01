"Questa pagliacciata deve finire". Una raccolta firme per cacciare Conte, l'ultima mossa di Giorgia Meloni (Di sabato 2 gennaio 2021) Giorgia Meloni passa dalle parole ai fatti. “Proviamoci”, aveva dichiarato stamattina in un'intervista al Corriere, esortando la Lega e Forza Italia a seguirla nella proposta di una mozione di sfiducia contro Giuseppe Conte. Adesso all'indirizzo www.sfiduciamoilgovernoConte.it la leader di Fdi ha lanciato una raccolta firme per sostenere la sua mossa nei confronti del governo: l'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini (e sono tanti) che non ritengono l'attuale esecutivo all'altezza di guidare il Paese e soprattutto di gestire una crisi così unica e complessa come quella del Covid. Al Corsera la Meloni aveva spiegato perché la crisi e il voto sono l'unica strada che considera: “Se anche il resto dell'opposizione è d'accordo, per noi il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021)passa dalle parole ai fatti. “Proviamoci”, aveva dichiarato stamattina in un'intervista al Corriere, esortando la Lega e Forza Italia a seguirla nella proposta di una mozione di sfiducia contro Giuseppe. Adesso all'indirizzo www.sfiduciamoilgoverno.it la leader di Fdi ha lanciato unaper sostenere la suanei confronti del governo: l'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini (e sono tanti) che non ritengono l'attuale esecutivo all'altezza di guidare il Paese e soprattutto di gestire una crisi così unica e complessa come quella del Covid. Al Corsera laaveva spiegato perché la crisi e il voto sono l'unica strada che considera: “Se anche il resto dell'opposizione è d'accordo, per noi il ...

