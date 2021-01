Lydie Marland e altri soggetti resistenti al buio

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 3 gennaio 2021) Volendo tracciare una storia del giornalismo narrativo, sarebbe senza dubbio da rievocare questa scena fondante: un ragazzo si aggira in un cimitero per animali domestici alla periferia di Atlantic City, cercando di sapere se il suo cane, fuggito di casa e dato per morto, sia stato portato lì. Del cane non troverà traccia, ma la visita gli ispirerà un articolo per il giornale cittadino in cui racconterà quel luogo sorprendente dove, insieme a centinaia di gatti, scimmie e pappagalli, riposano … Continua L'articolo proviene da il manifesto.