Liegi-Bastogne-Liegi 2021 | quando si svolge | data | programma | tv

Leggi su oasport

(Di sabato 2 gennaio 2021) È la Decana delle Classiche Monumento. Torna in scena nel mese d’aprile laneldopo l’apparizione autunnale, dovuta ai problemi legati al Covid-19, nella passata stagione. Emozionante il finale che ha visto trionfare Primoz Roglic, con la beffa per Julian Alaphilippe a braccia alzate prima del traguardo in maglia iri. Ci si aspetta tanto spettacolo in terra belga. Andiamo a scoprire ile come seguire in TV la manifestazione.Domenica 25 aprile Ore 10.00 partenza Ore 17.00 circa arrivo Diretta TV su Eurosport e Rai Sport Diretta streaming su Eurosport Player e ...