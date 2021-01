Leonardo Sciascia, un inventore (Di sabato 2 gennaio 2021) Il centenario della nascita di Leonardo Sciascia è occasione propizia per una riconsiderazione di questo grande scrittore. Vengono sovente ricordati il suo impegno contro la mafia, i profetici avvertimenti sulle possibili derive di certa antimafia, il lucido spirito di contraddizione. Non meno lodate sono la sua arte della sintesi e la sua capacità di semplificare i complessi problemi della società in cui visse. Tali lodi hanno finito per fare ombra ad altri significativi aspetti del suo talento letterario. Le etichette “civile”, “realista”, “siciliano” inizialmente fuorviarono il discorso critico su Sciascia, impedendo di coglierne il respiro internazionale. I suoi veri compagni di strada furono l’argentino Jorge Luis Borges, lo svizzero Friedrich Dürrenmatt, il ceco Milan Kundera: letterati in costante dialogo con la biblioteca ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 gennaio 2021) Il centenario della nascita diè occasione propizia per una riconsiderazione di questo grande scrittore. Vengono sovente ricordati il suo impegno contro la mafia, i profetici avvertimenti sulle possibili derive di certa antimafia, il lucido spirito di contraddizione. Non meno lodate sono la sua arte della sintesi e la sua capacità di semplificare i complessi problemi della società in cui visse. Tali lodi hanno finito per fare ombra ad altri significativi aspetti del suo talento letterario. Le etichette “civile”, “realista”, “siciliano” inizialmente fuorviarono il discorso critico su, impedendo di coglierne il respiro internazionale. I suoi veri compagni di strada furono l’argentino Jorge Luis Borges, lo svizzero Friedrich Dürrenmatt, il ceco Milan Kundera: letterati in costante dialogo con la biblioteca ...

StefanoFeltri : Leonardo Sciascia e il viaggio in Sicilia per il centenario nella sua casa a Racalmuto Attilio Bolzoni debutta su… - HuffPostItalia : 'Intellettuali come mio nonno, Leonardo Sciascia, anticorpi per la società' - peppe844 : RT @HuffPostItalia: Leonardo Sciascia, un inventore - Reverendo_80 : RT @LiberoPetrucci: Il mio omaggio, miserrimo, a Leonardo Sciascia e ai fantasmi dei fatti. - HuffPostItalia : Leonardo Sciascia, un inventore -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Sciascia Leonardo Sciascia, un inventore L'HuffPost "Intellettuali come mio nonno, Leonardo Sciascia, anticorpi per la società"

"Figure come lui, Pasolini, Sartre, mancano alla società di oggi" spiega all'Huffpost Fabrizio Catalano, autore e regista teatrale, nel centenario della nascita dello scrittore di Racalmuto ...

Leonardo Sciascia, un inventore

Le etichette “civile”, “realista”, “siciliano” inizialmente fuorviarono il discorso critico, impedendo di coglierne il respiro internazionale ...

"Figure come lui, Pasolini, Sartre, mancano alla società di oggi" spiega all'Huffpost Fabrizio Catalano, autore e regista teatrale, nel centenario della nascita dello scrittore di Racalmuto ...Le etichette “civile”, “realista”, “siciliano” inizialmente fuorviarono il discorso critico, impedendo di coglierne il respiro internazionale ...