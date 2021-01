Le temperature minime in Italia Gelate notturne | freddo invernale

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 2 gennaio 2021)in.La temperatura insi mantiene, sarà pur vero che in alcune località ci sono delle anomalie positive, ma queste sono compensate sia dalla condizione meteorologica, che dai valori massimi contenuti a causa della nuvolosità diffusa e le precipitazioni intermittenti. Il nostro Paese continua a essere diviso in due: gran parte del Nord con valori piuttosto bassi, ma tipici del periodo, con nevicate a quote molto basse, anche in pianura su alcune località padane. La neve cade nei fondivalle alpini. E leche sono state registrate all’alba di oggi fotografano quella che una situazione meteorologicainvernali, quindi. Segnaliamo senz’altro i -2°C di Bolzano, dove continua ...