LE 11 STATISTICHE FONDAMENTALI CHE I MEDIA NASCONDONO (Di sabato 2 gennaio 2021) Tutti questi dati vengono estratti dal CDC, dall'OMS, dalla Johns Hopkins, dalle conferenze stampa della task force della Casa Bianca e da studi scientifici. Tutti i collegamenti diretti alle fonti sono citati sotto l'elenco delle STATISTICHE. Una versione pdf stampabile è disponibile in fondo a questa pagina per coloro che desiderano stampare e distribuire questi fatti. Il 90% degli individui Covid-positivi è asintomatico. Questa è la statistica più significativa di tutte. I Covid-positivi asintomatici hanno un tasso di diffusione di solo lo 0,7% – meno dell'1%. NON sono quindi super diffusori. Il tasso di sopravvivenza nelle persone di età compresa tra 0 e 69 anni è del 99,82%. Il tasso di sopravvivenza oltre 70 anni è del 94,6% con comorbidità elevate e altre cause di morte. La dott.ssa Deborah Birx e funzionari sanitari statali hanno confermato che tutti gli ...

