Inter | Hakimi | «I più veloci? Io e Lukaku»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 gennaio 2021) Achraf, esterno dell’, ha parlato alla vigilia del match di Serie A contro il Crotone: le sue dichiarazioni Achraf, esterno dell’, ha parlato alla vigilia del match di Serie A contro il Crotone. Le sue dichiarazioni. SOGNO – «Giocare a calcio è stato da sempre il mio desiderio più grande, fin da bambino, poter giocare per i tifosi e per la mia Nazionale. Una delle emozioni più grandi che ho vissuto nella mia carriera è stata proprio il Mondiale». TEMPO LIBERO – «Mi piace passare un po’ di tempo con i videogiochi e se in casa ho un canestro fare qualche tiro. Una cosa che mi è sempre piaciuta fare con i miei amici poi è giocare a paddle». MILANO – «Mi piace molto, con il tempo imparerò a conoscerla meglio ma una cosa che amo è sicuramente la pasta. COMPAGNO PIU’ VELOCE – «Credo ...