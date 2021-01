Grande Fratello Vip, sesso tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la regia costretta a staccare (Di sabato 2 gennaio 2021) Si alza la temperatura al Grande Fratello Vip, notte di sesso tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Il programma è sempre più seguito come dimostrano gli ascolti in occasione della notte del 31 dicembre, i concorrenti della Casa hanno festeggiato con milioni di italiani. E’ stata una serata piena di divertimento, balli e canti. L’edizione continuerà fino al mese di febbraio, ancora non sono da escludere colpi di scena. Grande Fratello Vip, sesso tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli Foto InstagramNel frattempo prima notte di fuoco tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, è ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 2 gennaio 2021) Si alza la temperatura alVip, notte ditra. Il programma è sempre più seguito come dimostrano gli ascolti in occasione della notte del 31 dicembre, i concorrenti della Casa hanno festeggiato con milioni di italiani. E’ stata una serata piena di divertimento, balli e canti. L’edizione continuerà fino al mese di febbraio, ancora non sono da escludere colpi di scena.Vip,traFoto InstagramNel frattempo prima notte di fuoco tra, è ...

