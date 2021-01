Dakar 2021, Giulio Verzeletti guida l’Orobica Raid (Di sabato 2 gennaio 2021) La Dakar ha cambiato spesso location nel corso della sua gloriosa storia. Dalla sabbia del Sahara alle dune dell’Arabia Saudita, il paesaggio desertico ha sempre caratterizzato uno dei rally più complessi al mondo. Fra problemi tecnici e difficoltà causate dalle temperature elevate, la prestigiosa kermesse automobilistica sa riservare spesso sorprese capaci di cambiare le carte in tavola nel giro di pochi secondi. Lo sa bene Giulio Verzeletti che, a partire da sabato 2 gennaio, sarà alla guida dell’Unimog U400 dell’Orobica Raid. Nonostante le limitazioni imposte dal governo arabo per contrastare il Coronavirus, il 63enne di Telgate sarà al via di Jeddah in compagnia del vicentino Giuseppe Fortuna e del trescorense Marino Mutti. “Per me la Dakar è inevitabilmente legata ... Leggi su bergamonews (Di sabato 2 gennaio 2021) Laha cambiato spesso location nel corso della sua gloriosa storia. Dalla sabbia del Sahara alle dune dell’Arabia Saudita, il paesaggio desertico ha sempre caratterizzato uno dei rally più complessi al mondo. Fra problemi tecnici e difficoltà causate dalle temperature elevate, la prestigiosa kermesse automobilistica sa riservare spesso sorprese capaci di cambiare le carte in tavola nel giro di pochi secondi. Lo sa beneche, a partire da sabato 2 gennaio, sarà alladell’Unimog U400 del. Nonostante le limitazioni imposte dal governo arabo per contrastare il Coronavirus, il 63enne di Telgate sarà al via di Jeddah in compagnia del vicentino Giuseppe Fortuna e del trescorense Marino Mutti. “Per me laè inevitabilmente legata ...

