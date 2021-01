Così la ’Ndrangheta cavalca i social. Inchiesta FT (Di sabato 2 gennaio 2021) Anche la mafia utilizza i social network per rafforzare la propria immagine. Niente di nuovo. Basti pensare che negli anni Ottanta, in era pre-digitale, il gangster newyorchese John Gotti tentò di costruirsi una reputazione mediatica per rafforzare il suo business. Ma “se diventi troppo famoso, non è una buona strategia. Se diventi una celebrità, attiri l’attenzione della polizia. Gotti si è reso un bersaglio”, ha spiegato Federico Varese, esperto di criminalità organizzata all’Università di Oxford, al Financial Times. Miles Johnson, corrispondente a Roma del quotidiano economico di Londra, si è occupato della pagina Facebook “Onore è dignità” animata dal boss della ’Ndrangheta Vincenzo Torcasio fino al 2017. Fino cioè alla sua condanna a 30 anni di carcere per associazione mafiosa e omicidio. Solidarietà ai detenuti, dediche speciali al boss messicano ... Leggi su formiche (Di sabato 2 gennaio 2021) Anche la mafia utilizza inetwork per rafforzare la propria immagine. Niente di nuovo. Basti pensare che negli anni Ottanta, in era pre-digitale, il gangster newyorchese John Gotti tentò di costruirsi una reputazione mediatica per rafforzare il suo business. Ma “se diventi troppo famoso, non è una buona strategia. Se diventi una celebrità, attiri l’attenzione della polizia. Gotti si è reso un bersaglio”, ha spiegato Federico Varese, esperto di criminalità organizzata all’Università di Oxford, al Financial Times. Miles Johnson, corrispondente a Roma del quotidiano economico di Londra, si è occupato della pagina Facebook “Onore è dignità” animata dal boss dellaVincenzo Torcasio fino al 2017. Fino cioè alla sua condanna a 30 anni di carcere per associazione mafiosa e omicidio. Solidarietà ai detenuti, dediche speciali al boss messicano ...

