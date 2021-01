Cos' è il Ray tracing e su quali schede video è disponibile

Leggi su navigaweb

(Di sabato 2 gennaio 2021) Quando leggiamo le recensioni dei nuovigiochi troviamo spesso il termine Rayquando si parla di grafica, anche se effettivamente sono pochi gli utenti che sanno esattamente a cosa serve e perché è diventato così importante per poter valutare la bontà grafica di un gioco. Anche se dietro il termine Rayè presente una tecnologia complessa e difficile da spiegare in parole povere possiamo comunque riassumere il suo funzionamento in parole semplici e di facile comprensione, così che qualsiasi utente possa capire perché è diventato così importante sfruttarlo nei giochi di nuova generazione. In questa guida vi mostreremo cos'è il Raye vi mostreremo anche leche lo supportano, così da poter subito attivare questa funzione non appena eseguiamo il ...