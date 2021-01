**Coronavirus: Sgarbi, ‘un altro anno come il 2020? Non ascoltate Mattarella, ribellatevi’** (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Un altro anno come il 2020? Non ascoltate Mattarella. Ribellatevi! La libertà è più importante di tutto”. Vittorio Sgarbi comincia l’anno lancia in resta, e sui social e su YouTube pubblica un video in cui spiega perché, secondo la sua opinione, i divieti imposti dal governo siano “regole assurde” e non giustificate dalla situazione. “Non sopportate un altro anno di inutili mascherine portate in automobile. Ribellatevi!”, affonda Sgarbi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Unil? Non. Ribellatevi! La libertà è più importante di tutto”. Vittoriocomincia l’lancia in resta, e sui social e su YouTube pubblica un video in cui spiega perché, secondo la sua opinione, i divieti imposti dal governo siano “regole assurde” e non giustificate dalla situazione. “Non sopportate undi inutili mascherine portate in automobile. Ribellatevi!”, affonda. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Conte, "criptochecca" che ha preso decisioni "contro la dignità umana"; Arcuri protagonista della "decadenza dei tempi"; i virologi "inevitabili e inclassificabili"… Vittorio Sgarbi scatenato, a Quarta Repubblica.

Calcio, due giocatori positivi al Coronavirus nel Perugia

PERUGIA – Due giocatori biancorossi sono risultati positivi al Covid 19. Entrambi sono asintomatici e sono stati lasciati in isolamento.

