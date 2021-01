(Di sabato 2 gennaio 2021) Simpatica curiosità raccontata da Kingsley, esterno d'attacco del Bayern Monaco, ai microfoni della Bild. L'ex giocatore anche della Juventus ha rivelato un particolare relativo alla suadiladi. Un fatto diventato molto più interessante dopo ladi Champions League dell'ultima edizione quando proprio il classe 1996 ha deciso la gara contro il Psg con una sua rete.caption id="attachment 1073751" align="alignnone" width="579"(getty images)/captionUn gol segnato di, non esattamente il pezzo forte della casa: "Lo devo dire. Io ho un po'di giocare ladie di colpirla", ha ammsso. "Per questa ragione, ...

ItaSportPress : Coman: 'Tutti mi prendono in giro perché ho paura di colpire la palla di testa. E in finale di Champions...' -… - Ma_Do_Sd : RT @ildpaa: @mattj276 Se ripenso a coman e cancelo mi sego tutti i giorni della mia vita - ildpaa : @mattj276 Se ripenso a coman e cancelo mi sego tutti i giorni della mia vita -

Ultime Notizie dalla rete : Coman Tutti

Calciomercato.com

Quello della stella egiziana è ormai un caso: secondo l'ex Reds Dietmar Hamann, la sua partenza è quanto mai probabile, con conseguenze per altri top club ...Il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Cuadrado e al suo posto ci sarà Danilo, a sinistra, invece, ci sarà Alex Sandro. a Juventus è in campo e si sta allenando in vista della gara contro l'Udines ...