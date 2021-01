Che Dio ci aiuti 6 | e Azzurra Francesca Chillemi diventauna novizia!

Che Dio ci aiuti 6: e Azzurra (Francesca Chillemi) diventa...una novizia! (Di sabato 2 gennaio 2021) Torna la suora pi amata d Italia per dirci ancora una volta che accoglienza, maternit , perdono, rispetto per le differenze non sono parole vuote, ma valori polari della vita di tutti, ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 2 gennaio 2021) Torna la suora pi amata d Italia per dirci ancora una volta che accoglienza, maternit , perdono, rispetto per le differenze non sono parole vuote, ma valori polari della vita di tutti, ...

Pontifex_it : Rendiamo grazie a Dio: per le cose buone accadute nel tempo della pandemia, per tante persone che, senza fare rumor… - Pontifex_it : Santa Madre di Dio, a te consacriamo il nuovo anno. Tu, che sai custodire nel cuore, prenditi cura di noi. Benedici… - Pontifex_it : La benedizione e la lode che Dio più gradisce è l’amore fraterno. Per questo diamo lode a Lui, perché crediamo e sa… - tinaloi15 : @ckyenge Buon Anno mia cara @ckyenge ?? e che Dio ti benedica ???? - gaiaalessandra : @francetinaa ma che poi almeno avvisassero se parlano di quello e fanno spoiler porco dio, ho la tl piena -