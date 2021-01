Calendario Mondiali ciclismo 2021 | date | percorso | programma | dove si svolgono

Leggi su oasport

(Di sabato 2 gennaio 2021) Le Fiandre stanno facendo il conto alla rovescia per i Campionati del mondo su strada UCI, che andranno in scena dal 18 al 26 settembre. Durante la rassegna iridata di Innsbruck 2018, l’UCI aveva assegnato il prossimo Mondiale al Belgio. Esattamente 100 anni dopo l’organizzazione del primissimo Campionato del Mondo, l’evento torna a “casa” nelle Fiandre, la culla del. Le prove a cronometro (da domenica 19 a mercoledì 22 settembre) si svolgeranno tra Knokke-Heist e Bruges per unestremamente adatto agli specialisti delle gare contro il tempo. La partenza avverrà su una piattaforma sulla spiaggia di Knokke-Heist, vicino al Casinò, con il Mare del Nord come sfondo. Gli atleti e le atlete passeranno sopra la diga, poi verso il centro di Knokke-Heist e la pianura,il vento farà sicuramente il suo ...