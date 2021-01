Barcellona, intervento riuscito per Coutinho. Tre mesi di stop (Di sabato 2 gennaio 2021) Comunicato ufficiale del Barcellona, che ha reso noto l’esito dell’operazione a Philippe Coutinho, a seguito della lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro. “intervento soddisfacente” si legge nella nota. Si stimano circa tre mesi lontano dai campi per il brasiliano. Coutinho, 28enne, si era infortunato nel corso della partita contro l’Eibar del 29 dicembre. ¡Volverás más fuerte, @phil Coutinho! pic.twitter.com/Sw8xFuyazO — FC Barcelona (@FCBarcelona es) January 2, 2021 Foto: Twitter ufficiale Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 gennaio 2021) Comunicato ufficiale del, che ha reso noto l’esito dell’operazione a Philippe, a seguito della lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro. “soddisfacente” si legge nella nota. Si stimano circa trelontano dai campi per il brasiliano., 28enne, si era infortunato nel corso della partita contro l’Eibar del 29 dicembre. ¡Volverás más fuerte, @phil! pic.twitter.com/Sw8xFuyazO — FC Barcelona (@FCBarcelona es) January 2, 2021 Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

