ATP Delray Beach 2021: chi parteciperà? Milos Raonic il favorito, Gianluca Mager l’azzurro al via. Andy Murray rinuncia (Di sabato 2 gennaio 2021) Signore e signori, si è pronti ad andare in scena. Prosegue velocemente il conto alla rovescia verso quel che sarà nel mondo del tennis. I primi vagiti del 2021 saranno rappresentati, in ambito maschile, dai due ATP di Antalya (Turchia) e di Delray Beach (Stati Uniti) (7-13 gennaio). Sul cemento della Florida il roster dei partecipanti è di primo ordine. A guidare le fila della entry-list c’è il canadese Milos Raonic, attuale n.14 del mondo. Il nordamericano è reduce da un 2020 nel quale l’acuto è mancato, ricordando la finale nel del Masters 1000 di Cincinnati “trasposto a New York”, i quarti negli Australian Open, le semifinali a Parigi-Bercy (Francia), a San Pietroburgo (Russia) e proprio a Delray Beach. Pertanto, Raonic punta a iniziare l’anno con ... Leggi su oasport (Di sabato 2 gennaio 2021) Signore e signori, si è pronti ad andare in scena. Prosegue velocemente il conto alla rovescia verso quel che sarà nel mondo del tennis. I primi vagiti delsaranno rappresentati, in ambito maschile, dai due ATP di Antalya (Turchia) e di(Stati Uniti) (7-13 gennaio). Sul cemento della Florida il roster dei partecipanti è di primo ordine. A guidare le fila della entry-list c’è il canadese, attuale n.14 del mondo. Il nordamericano è reduce da un 2020 nel quale l’acuto è mancato, ricordando la finale nel del Masters 1000 di Cincinnati “trasposto a New York”, i quarti negli Australian Open, le semifinali a Parigi-Bercy (Francia), a San Pietroburgo (Russia) e proprio a. Pertanto,punta a iniziare l’anno con ...

SuperTennisTv : Il #tennis LIVE sta per tornare su #SuperTennisTV! ?? Dal 6 gennaio il WTA 500 di Abu Dhabi ?? Dal 7 gennaio l'ATP… - flamminiog : RT @SuperTennisTv: Il #tennis LIVE sta per tornare su #SuperTennisTV! ?? Dal 6 gennaio il WTA 500 di Abu Dhabi ?? Dal 7 gennaio l'ATP 250 d… - Fprime86 : RT @SuperTennisTv: Il #tennis LIVE sta per tornare su #SuperTennisTV! ?? Dal 6 gennaio il WTA 500 di Abu Dhabi ?? Dal 7 gennaio l'ATP 250 d… - Isaia_06 : RT @SuperTennisTv: Il #tennis LIVE sta per tornare su #SuperTennisTV! ?? Dal 6 gennaio il WTA 500 di Abu Dhabi ?? Dal 7 gennaio l'ATP 250 d… - FiorinoLuca : RT @SuperTennisTv: Il #tennis LIVE sta per tornare su #SuperTennisTV! ?? Dal 6 gennaio il WTA 500 di Abu Dhabi ?? Dal 7 gennaio l'ATP 250 d… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Delray Murray salterà Delray Beach. Cecchinato si cancella da Antalya: le entry list aggiornate Ubi Tennis ATP Delray Beach 2021: chi parteciperà? Milos Raonic il favorito, Gianluca Mager l’azzurro al via. Andy Murray rinuncia

Signore e signori, si è pronti ad andare in scena. Prosegue velocemente il conto alla rovescia verso quel che sarà nel mondo del tennis. I primi vagiti del 2021 saranno rappresentati, in ambito maschi ...

QUANTO POTRA’ ARRIVARE IN ALTO JANNIK SINNER?

TENNIS – L’Atp, attraverso il canale istituzionale del proprio sito web ufficiale, ha discusso e sottoposto all’attenzione di tutti gli appassionati i primi dieci punti di interesse della stagione 202 ...

Signore e signori, si è pronti ad andare in scena. Prosegue velocemente il conto alla rovescia verso quel che sarà nel mondo del tennis. I primi vagiti del 2021 saranno rappresentati, in ambito maschi ...TENNIS – L’Atp, attraverso il canale istituzionale del proprio sito web ufficiale, ha discusso e sottoposto all’attenzione di tutti gli appassionati i primi dieci punti di interesse della stagione 202 ...