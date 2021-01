Alessandra Casella, terribile lutto: l’annuncio straziante sui social (Di sabato 2 gennaio 2021) Tremendo lutto per la donna dello spettacolo italiano Alessandra Casella: a soli 54 anni perde l’uomo della sua vita per colpa di un infarto Inizia nel peggiore dei modi l’anno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 2 gennaio 2021) Tremendoper la donna dello spettacolo italiano: a soli 54 anni perde l’uomo della sua vita per colpa di un infarto Inizia nel peggiore dei modi l’anno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

