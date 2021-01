Tragedia di Capodanno | morto un bambino di appena un anno | mistero sulle cause

(Di sabato 2 gennaio 2021) Unaconsumatasi in casa, nella città di Glasgow. Un bimbo diunin circostanze ancora da definire. La polizia sta al momento indagando sulla tragica e inaspettata morte di undi12 mesi che, nella serata di ieri 31 dicembre 2020, è deceduto nella sua casa di Glasgow in circostanze ancora L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Adnkronos : Botti di Capodanno, tragedia ad Asti: muore 13enne - fanpage : Tragedia la notte di Capodanno. Morto un bambino di 13 anni. #1gennaio - zazoomblog : Tragedia alla festa di Capodanno: otto giovani morti per anossia - #Tragedia #festa #Capodanno: #giovani - zazoomblog : Tragedia alla festa di Capodanno: otto giovani morti per anossia - #Tragedia #festa #Capodanno: #giovani… - MauroCapozza : RT @saluti37: Botti di Capodanno, tragedia ad Asti: muore 13enne -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Capodanno

Una tragedia consumatasi in casa, nella città di Glasgow. Un bimbo di appena un anno è morto in circostanze ancora da definire.Ha perso il controllo della sua vettura ed è finito fuori strada. E purtroppo per lui non c'è stato niente da fare. Un uomo di 38 anni ha perso la vita la sera di Capodanno ...