Scuola, rientro in classe il 7 gennaio: le lezioni saranno più corte, 45-50 minuti (Di sabato 2 gennaio 2021) Tutti i dettagli dei piani dei prefetti per il ritorno in presenza delle scuole superiori. In Emilia e Veneto niente doppi turni. Le preoccupazioni sui contagi in crescita Leggi su corriere (Di sabato 2 gennaio 2021) Tutti i dettagli dei piani dei prefetti per il ritorno in presenza delle scuole superiori. In Emilia e Veneto niente doppi turni. Le preoccupazioni sui contagi in crescita

LegaSalvini : #SALVINI: MENTRE AL GOVERNO LITIGANO, SUL RIENTRO A SCUOLA NON SI CAPISCE NULLA - marisamoles : RT @Corriere: La scuola e il rientro in classe il 7 gennaio: lezioni più corte, saranno da 45-50 minuti - zazoomblog : Scuola rientro in classe il 7 gennaio: le lezioni più corte solo 45-50 minuti - #Scuola #rientro #classe #gennaio… - BGrisafi : RT @Corriere: La scuola e il rientro in classe il 7 gennaio: lezioni più corte, saranno da 45-50 minuti - survivalteo : RT @Corriere: La scuola e il rientro in classe il 7 gennaio: lezioni più corte, saranno da 45-50 minuti -