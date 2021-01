Sanremo in lutto: è morto l’imprenditore e designer Ernesto Gismondi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ci ha lasciati l’imprenditore e designer Ernesto Gismondi, fondatore e presidente di Artemide Group, uno dei principali operatori nel settore dell’illuminazione. È venuto a mancare uno dei protagonisti del Made in Italy nel mondo per il design d’avanguardia. Nato a Sanremo il 25 dicembre 1931, nel 1957 Gismondi ha ottenuto la laurea in ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano e nel 1959 ha conseguito la laurea in ingegneria missilistica alla Scuola Superiore di Ingegneria di Roma. Dai primi anni ’60 si è dedica alla progettazione e alla produzione di apparecchi per l’illuminazione, fondando nel 1959 con il designer Sergio Mazza Studio Artemide Sas, dal quale si svilupperà il Gruppo Artemide. Si è affermato come designer internazionale, ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ci ha lasciati, fondatore e presidente di Artemide Group, uno dei principali operatori nel settore dell’illuminazione. È venuto a mancare uno dei protagonisti del Made in Italy nel mondo per il design d’avanguardia. Nato ail 25 dicembre 1931, nel 1957ha ottenuto la laurea in ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano e nel 1959 ha conseguito la laurea in ingegneria missilistica alla Scuola Superiore di Ingegneria di Roma. Dai primi anni ’60 si è dedica alla progettazione e alla produzione di apparecchi per l’illuminazione, fondando nel 1959 con ilSergio Mazza Studio Artemide Sas, dal quale si svilupperà il Gruppo Artemide. Si è affermato comeinternazionale, ...

Ci ha lasciati l'imprenditore e designer Ernesto Gismondi, fondatore e presidente di Artemide Group, uno dei principali operatori nel settore ...

Ci ha lasciati l'imprenditore e designer Ernesto Gismondi, fondatore e presidente di Artemide Group, uno dei principali operatori nel settore ...