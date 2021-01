Pallanuoto, Setterosa in collegiale a Ostia in vista del torneo preolimpico (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 2021 è iniziato e la Nazionale femminile di Pallanuoto torna subito in vasca per preparare il torneo di qualificazione olimpica, in programma al centro federale di Trieste dal 19 al 24 gennaio. Il Setterosa svolgerà infatti un collegiale dal 3 al 16 gennaio al centro federale di Ostia. Di seguito le convocate. Le azzurre saranno seguite dal direttore tecnico Fabio Conti, dal Commissario Tecnico Paolo Zizza, dagli assistenti tecnici Mauro De Paolis e Marco Manzetti. Ad affiancarli anche il medico Matteo Catananti, la nutrizionista Beatrice Berti, la fisioterapista Simona Tozzetti ed il preparatore atletico Simone Cotini. L’ELENCO DELLE CONVOCATE Roberta Bianconi (Fiamme Oro / CSS Verona), Arianna Gragnolati (CSS Verona), Caterina Banchelli (RN Florentia), Sofia Giustini, Chiara Tabani, ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 2021 è iniziato e la Nazionale femminile ditorna subito in vasca per preparare ildi qualificazione olimpica, in programma al centro federale di Trieste dal 19 al 24 gennaio. Ilsvolgerà infatti undal 3 al 16 gennaio al centro federale di. Di seguito le convocate. Le azzurre saranno seguite dal direttore tecnico Fabio Conti, dal Commissario Tecnico Paolo Zizza, dagli assistenti tecnici Mauro De Paolis e Marco Manzetti. Ad affiancarli anche il medico Matteo Catananti, la nutrizionista Beatrice Berti, la fisioterapista Simona Tozzetti ed il preparatore atletico Simone Cotini. L’ELENCO DELLE CONVOCATE Roberta Bianconi (Fiamme Oro / CSS Verona), Arianna Gragnolati (CSS Verona), Caterina Banchelli (RN Florentia), Sofia Giustini, Chiara Tabani, ...

sportface2016 : #Pallanuoto, #Setterosa in collegiale a Ostia in vista del torneo di qualificazione a #Tokyo2020 - genovapostnews : Pallanuoto, prosegue il collegiale del Setterosa al centro federale - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #meeting2020 #pallanuoto Il Setterosa da Ostia verso Trieste, i 60 di mamma Fede… - OA_Sport : Calendario #Pallanuoto 2021: le date di tutti gli eventi. Il #Setterosa si gioca subito il pass olimpico - ottopagine : Pallanuoto, Setterosa in raduno a Ostia pensando a Tokyo -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Setterosa Pallanuoto, prosegue il collegiale del Setterosa al centro federale Genova24.it Pallanuoto, Setterosa in collegiale a Ostia in vista del torneo preolimpico

Pallanuoto, Setterosa in collegiale a Ostia dal 3 al 16 gennaio 2021 per preparare il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo.

Setterosa in raduno a Ostia fino al 16 gennaio

Festeggiato il capodanno, la nazionale di pallanuoto femminile torna al lavoro per proseguire la preparazione in vista del torneo di qualificazione olimpica, in programma al centro federale di Trieste ...

Pallanuoto, Setterosa in collegiale a Ostia dal 3 al 16 gennaio 2021 per preparare il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo.Festeggiato il capodanno, la nazionale di pallanuoto femminile torna al lavoro per proseguire la preparazione in vista del torneo di qualificazione olimpica, in programma al centro federale di Trieste ...