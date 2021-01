NBA, infortunio Danilo Gallinari: cosa si è fatto e tempi di recupero (Di venerdì 1 gennaio 2021) Non è stato un inizio decisamente fortunato quello di Danilo Gallinari con gli Atlanta Hawks. Dopo aver saltato una partita per una contusione al piede sinistro, l’italiano ha subito una distorsione alla caviglia nel match dell’altra notte con i Brooklyn Nets. L’azzurro ha provato a restare in campo, ma il dolere era troppo forte, come dimostrava il volto molto sofferente in panchina del Gallo. Gli Hawks non hanno ancora reso noti i tempi di recupero, ma proprio l’espressione del viso di Gallinari non lasciano presagire nulla di confortante. Ci potrebbero volere anche qualche settimana per vedere l’italiano in campo, con la speranza poi che gli esami non diano segnali di eventuali fratture, perchè a quel punto si comincerebbe a parlare di mesi di stop. Si attendono dunque aggiornamenti da Atlanta, ma è ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021) Non è stato un inizio decisamente fortunato quello dicon gli Atlanta Hawks. Dopo aver saltato una partita per una contusione al piede sinistro, l’italiano ha subito una distorsione alla caviglia nel match dell’altra notte con i Brooklyn Nets. L’azzurro ha provato a restare in campo, ma il dolere era troppo forte, come dimostrava il volto molto sofferente in panchina del Gallo. Gli Hawks non hanno ancora reso noti idi, ma proprio l’espressione del viso dinon lasciano presagire nulla di confortante. Ci potrebbero volere anche qualche settimana per vedere l’italiano in campo, con la speranza poi che gli esami non diano segnali di eventuali fratture, perchè a quel punto si comincerebbe a parlare di mesi di stop. Si attendono dunque aggiornamenti da Atlanta, ma è ...

