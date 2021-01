Mourinho: “Non si può rinviare una partita 4 ore prima. Abbiamo perso una settimana di lavoro” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Josè Mourinho si sfoga dopo il rinvio del derby londinese di mercoledì scorso tra Tottenham e Fulham a causa di alcuni calciatori risultati positivi al Covid. Ecco le sue parole riportate dalla BBC: "Trovo che rinviare la partita sia stata una cosa poco professionale, eravamo pronti per scendere in campo e invece Abbiamo visto sfumare una settimana di lavoro. Non si può rinviare una partita 4 ore prima" - dichiara rabbioso l'ex allenatore di Inter, Chelsea e Manchester United - .caption id="attachment 1064673" align="alignnone" width="3000" Mourinho (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 1 gennaio 2021) Josèsi sfoga dopo il rinvio del derby londinese di mercoledì scorso tra Tottenham e Fulham a causa di alcuni calciatori risultati positivi al Covid. Ecco le sue parole riportate dalla BBC: "Trovo chelasia stata una cosa poco professionale, eravamo pronti per scendere in campo e invecevisto sfumare unadi. Non si puòuna4 ore" - dichiara rabbioso l'ex allenatore di Inter, Chelsea e Manchester United - .caption id="attachment 1064673" align="alignnone" width="3000"(getty images)/caption ITA Sport Press.

