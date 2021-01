Mattarella | Furlan | ‘messaggio di grande umanità e speranza per tutti gli italiani’

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Roma, 1 gen. (Adnkronos) – “Grazie al nostro Presidente Sergioper il suo discorso di fine anno dipergli italiani. Non va disatteso il suo appello all’unità, alla coesione sociale ed alla responsabilità per superare la pandemia e ricostruire il paese con senso di comunità, solidarietà e giustizia sociale”. Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria, commentando il discorso di fine d’anno del Capo dello Stato, Sergio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

