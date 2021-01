La sanità avrà un miliardo in più e 60 mila assunti (aspettando il Recovery) (Di sabato 2 gennaio 2021) La vera inversione di tendenza c’era stata l’anno scorso. Per la sanità la legge di bilancio appena approvata prosegue nell’aumento di investimenti ma non accontenta completamente i sindacati mentre resta il grande punto interrogativo dei fondi del Recovery. Dalla manovra il Fondo sanitario nazionale – in realtà il «fabbisogno sanitario nazionale standard» – viene aumentato a 121 miliardi e 370 milioni con una crescita di un miliardo rispetto ai 5 dell’anno scorso. Non perde di velocità invece l’investimento in edilizia … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 2 gennaio 2021) La vera inversione di tendenza c’era stata l’anno scorso. Per lala legge di bilancio appena approvata prosegue nell’aumento di investimenti ma non accontenta completamente i sindacati mentre resta il grande punto interrogativo dei fondi del. Dalla manovra il Fondo sanitario nazionale – in realtà il «fabbisogno sanitario nazionale standard» – viene aumentato a 121 miliardi e 370 milioni con una crescita di unrispetto ai 5 dell’anno scorso. Non perde di velocità invece l’investimento in edilizia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

