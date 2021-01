Incidente a Bergamo nella notte: una giovane vittima (Di venerdì 1 gennaio 2021) Alle 2 della notte di Capodanno un grave Incidente ha funestato le strade cittadine. In via Carducci a Bergamo un giovane di 26 anni è morto nell’auta protagonista del sinsitro. E un altro ragazzo, ventunenne, è rimasto ferito, in modo lieve, e, soccorso dai sanitari dell’areu, è stato portao all’ospedale Papa Giovanni. Sul posto, per verificare come si è verificato l’Incidente, gli agenti della Questura. Seguono aggiornamenti L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 gennaio 2021) Alle 2 delladi Capodanno un graveha funestato le strade cittadine. In via Carducci aundi 26 anni è morto nell’auta protagonista del sinsitro. E un altro ragazzo, ventunenne, è rimasto ferito, in modo lieve, e, soccorso dai sanitari dell’areu, è stato portao all’ospedale Papa Giovanni. Sul posto, per verificare come si è verificato l’, gli agenti della Questura. Seguono aggiornamenti L'articoloNews.

LucyMazza01 : OTTOBRE: Ho visto tante volte Bergamo e ho passato il mio primo esame (inglese) mentre il Milan vinceva il derby. H… - LuceverdeRadio : #Autostrade - A4 Milano Venezia ????#Neve Coda in uscita a #Bergamo in entrambe le direzioni ?? #Incidente Coda… - TrafficoA : A4 - Dalmine-Bergamo - Coda A4 Milano-Brescia Coda tra Dalmine e Bergamo per incidente - bc_emergenza : RT @CCISS_Ministero: A4 Milano-Brescia code causa incidente tra Svincolo Dalmine (Km 167,7) e A4 Svincolo Bergamo (Km 172,1) in direzione… - CCISS_Ministero : A4 Milano-Brescia code causa incidente tra Svincolo Dalmine (Km 167,7) e A4 Svincolo Bergamo (Km 172,1) in direzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Bergamo Incidente a Bergamo nella notte: una giovane vittima BergamoNews.it Un futuro da supereroi per l’addio all’anno più brutto

Questa è la storia di un anno che non vorrai mai rivedere. Così Stephanie Zacharek apriva l’articolo guida di Time, il celebre settimanale americano che ...

‘Ritorno in apnea’, un primo passo per cercare di rispondere ai perché di questa tragedia

Fare bene il proprio mestiere, di questi tempi, è la parte più difficile per una giornalista. Anna Maria Selini sa fare il suo mestiere e lo fa con Ritorno in apnea: in attesa di vederlo al cinema o i ...

Questa è la storia di un anno che non vorrai mai rivedere. Così Stephanie Zacharek apriva l’articolo guida di Time, il celebre settimanale americano che ...Fare bene il proprio mestiere, di questi tempi, è la parte più difficile per una giornalista. Anna Maria Selini sa fare il suo mestiere e lo fa con Ritorno in apnea: in attesa di vederlo al cinema o i ...