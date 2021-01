Il Segreto sbarca su Rete 4 e riparte dalla prima stagione | ecco quando torneranno Pepa e Tristan

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Mentre il gran finale de Ilsi sta avvicinando sempre di più e presto si saprà quale sorte toccherà a donna Francisca e Raimundo, su4 la telenovela spagnolapuntata. Torna così sui teleschermi di Mediaset la storia che nessuno ha dimenticato, quella di, interpretati rispettivamente da Megan Montaner e Alex Gadea. Vediamo nel dettaglio quello che succederà nelle prossime settimane. Doppio appuntamento con IlLa telenovela Ilapproda su4, lunedì 4 gennaio 2021 alle ore 12:30, come annunciato dai vertici Mediaset, i quali hanno deciso di far ripartire le vicende di Puente Viejo,puntata con la storia di ...

Ultime Notizie dalla rete : Segreto sbarca

ARTE.it

Come si può pensare che il cittadino comune, il contribuente, possa porsi delle domande rispetto alle conseguenze distorsive di lungo termine delle politiche espansive delle Banche centrali, quando in ...La conduttrice di ‘Cotto e Mangiato’ Tessa Gelisio: il segreto del suo successo si chiama Massimo ... Dopo il debutto da giovanissima su Telemontecarlo e un passaggio a La7, è sbarcata in Rai a Sereno ...