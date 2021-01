Governo Conte sarà anomalo ma il problema di Renzi è nella sua fetta della spartizione di 550 nomine nel 2021 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Auguri! da La Gazzetta del Mezzogiorno Tags: giovanni valentini Ti potrebbe interessare anche: Italia 2020, al timone c'è Conte, nocchiero di nave in gran tempesta. Ma ai tempi di Dante il covid non ... Leggi su blitzquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Auguri! da La Gazzetta del Mezzogiorno Tags: giovanni valentini Ti potrebbe interessare anche: Italia 2020, al timone c'è, nocchiero di nave in gran tempesta. Ma ai tempi di Dante il covid non ...

ricpuglisi : Per capire quanto faccia bene @matteorenzi a mettere in discussione l'esistenza del governo di @GiuseppeConteIT bas… - CarloCalenda : Ok, ma cosa ti aspettavi da un governo con i 5S e Premier di quello di giallo verde? Hai votato ILVA, Q100, prescri… - FratellidItalia : ?? Il nostro principale auspicio è mandare a casa il governo Conte - BBR_06 : RT @RadioSavana: 'Botti vietati in Italia.' Roma e Napoli mandano messaggio a governo Conte. - AvinoLoredana : RT @PinoTinti: @MoriMrc Il mio regalo di Natale per il PdC Conte e il suo governo. In realtà è un regalo riciclato che proviene dall'inizia… -