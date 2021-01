Gianni Morandi, gaffe social con Gaia Gozzi di Amici/ "La bravissima Celeste.." (Di venerdì 1 gennaio 2021) Gianni Morandi inizia il 2021 con una gaffe sui social posando con la famosa Gaia Gozzi di Amici ma che per lui diventa "La bravissima Celeste.." Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 1 gennaio 2021)inizia il 2021 con unasuiposando con la famosadima che per lui diventa "La.."

IlContiAndrea : Cast artistico #Lannocheverrà su Rai1: Gianni Morandi, Arisa, Piero Pelù, Umberto Tozzi, Raf, J-Ax, Rocco Hunt, Bom… - sonolaferaz : totalmente io ieri sera in salotto che festeggiavo mentre gianni morandi in tv cantava andavo a cento all'ora per t… - Ever_Since_H : RT @onlyfefa: caro gianni morandi, al posto di cantare ste canzoni che nessuno calcola, a parte mia nonna, perché non mandi un messaggino a… - an12frnc : RT @Cinguetterai: Capodanno col botto per Rai 1! Amadeus e Gianni Morandi superano gli 8 milioni di telespettatori e con il 34% di share è… - an12frnc : RT @Cinguetterai: Nel 2021 ci meritiamo un nuovo Gianni Morandi show #LAnnoCheVerrà #lannocheverrà2021 -