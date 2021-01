Frate e Commendatore | Mattarella onora chi lotta contro droga

(Di venerdì 1 gennaio 2021) CAGLIARI, 01 GEN - "Signor Presidente, ho trascorso il Natale in un reparto anti-covid (dopo 39 vissuti con i tossicodipendenti), con nuovi poveri, e io, povero con loro, e con il personale sanitario ...

