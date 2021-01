Covid, 13 morti a Capodanno nel casertano: nuovi positivi superano i guariti (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn Capodanno difficile sul fronte dei dati relativi al Covid nel casertano: sono tredici i morti nelle ultime 24 ore, 434 il conto totale delle persone decedute causa coronavirus da inizio pandemia. Sono già quattro giorni che si contano più di dieci vittime quotidiane nel casertano. Anche i nuovi positivi (209) sono di più dei guariti (116), dato in controtendenza rispetto a quanto verificatosi nelle ultime settimane, con i guariti giornalieri che hanno sempre sopravanzato i positivi di centinaia di unità, facendo così calare il conto complessivo delle persone attualmente positive. Oggi invece quest’ultimo dato è aumentato, seppur di poco, con i positivi attuali ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUndifficile sul fronte dei dati relativi alnel: sono tredici inelle ultime 24 ore, 434 il conto totale delle persone decedute causa coronavirus da inizio pandemia. Sono già quattro giorni che si contano più di dieci vittime quotidiane nel. Anche i(209) sono di più dei(116), dato in controtendenza rispetto a quanto verificatosi nelle ultime settimane, con igiornalieri che hanno sempre sopravanzato idi centinaia di unità, facendo così calare il conto complessivo delle persone attualmente positive. Oggi invece quest’ultimo dato è aumentato, seppur di poco, con iattuali ...

