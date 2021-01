Così il Quirinale lancia l’anno bianco No a crisi e suo mandato bis

Leggi su formiche

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Due messaggi su tutti: uno agli italiani perché vaccinarsi è un dovere e uno alla politica, e al governo in particolare, perché non bisogna sprecare l’occasione del Recovery Plan, questo “è il tempo dei costruttori”. Gran parte del discorso di fine anno di Sergio Mattarella ha riguardato la pandemia, com’era inevitabile, cercando di riassumere i momenti che tutti abbiamo vissuto: l’inizio del tunnel, le morti, le strade deserte, “l’illusione dello scampato pericolo” in estate, la seconda offensiva del virus. Per questo il Presidente della Repubblica ha invitato tutti a vaccinarsi “perché è una scelta di responsabilità, un dovere” con ulteriore messaggio ai medici riottosi perché è doveroso proteggere la salute degli altri. Lui si vaccinerà “appena possibile”, dopo le categorie che devono avere la precedenza. Visto che “aspiriamo a riappropriarci della nostra vita”, il vaccino e le ...