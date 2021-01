A35 Brebemi: sconti del 20% per i clienti Telepass business-family e del 30% per i veicoli green (Di venerdì 1 gennaio 2021) Anche per tutto l’anno 2021, A35 Brebemi conferma sui pedaggi gli sconti del 20% per i possessori di Telepass business e family e del 30% per tutti i veicoli full electric e Camion LNG. Alla promozione “Best Price” quest’anno si aggiunge quindi la conferma della riduzione “green”, partita a giugno 2020 e riservata alle auto completamente elettriche e ai camion a gas naturale liquido (LNG). Le promozioni, rinnovate di anno in anno, sono fortemente volute per abbassare i costi di percorrenza, compensando l’adeguamento tariffario comunicato dal Ministero a partire dal primo gennaio. Queste scontistiche dimostrano ancora una volta l’attenzione verso gli utenti che scelgono la direttissima A35 Brebemi Brescia-Milano, ai quali la ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 gennaio 2021) Anche per tutto l’anno 2021, A35conferma sui pedaggi glidel 20% per i possessori die del 30% per tutti ifull electric e Camion LNG. Alla promozione “Best Price” quest’anno si aggiunge quindi la conferma della riduzione “”, partita a giugno 2020 e riservata alle auto completamente elettriche e ai camion a gas naturale liquido (LNG). Le promozioni, rinnovate di anno in anno, sono fortemente volute per abbassare i costi di percorrenza, compensando l’adeguamento tariffario comunicato dal Ministero a partire dal primo gennaio. Questestiche dimostrano ancora una volta l’attenzione verso gli utenti che scelgono la direttissima A35Brescia-Milano, ai quali la ...

tecnogazzetta : A35 #Brebemi: alla promozione “Best Price” quest’anno si aggiunge quindi la conferma della riduzione “Green”, parti… - trasportareoggi : Le promozioni compensando l’adeguamento tariffario comunicato dal Ministero a partire dal primo gennaio - lorenteggio : A35 Brebemi, confermati per il 2021 gli sconti del 20% per i clienti Telepass business-family e del 30% per i veico… - tusciatimes : A35 Brebemi, confermati per il 2021 gli sconti del 20% per i clienti Telepass business-family e del 30% per i veico… - Brebemi_A35 : #Auguri di buon anno nuovo! ?? 'Verde' come la #speranza e come #Brebemi ?? La A35 vi aspetta per un 2021 ricco di n… -