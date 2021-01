3 alimenti da privilegiare dopo l’abbuffata delle feste

Leggi su virali.video

(Di venerdì 1 gennaio 2021) L’organismo è messo a dura prova durante le, grandi abbuffate, alcol e dolciumi sono una costante. Tutti questi eccessi se fanno bene al morale, non è lo stesso per il corpo, per questo motivo è importante i primi giorni di gennaio attuare un cambio di regime alimentare. Per depurare il corpo e ritrovare la giusta forma sarebbe meglio, che sicuramente hai sempre in casa, ma che forse non conosci tutte le potenzialità detox che hanno. Foto: pixabay/FotoshopTofs Il limone Questo agrume non può mancare mai in casa.i pasti abbondanti può essere un rimedio importante per aiutare la digestione. Per un risultato efficace bisogna spremerlo e fare un succo da mischiare con del prezzemolo e dell’acqua tiepida. Il limone permette di stimolare il sistema immunitario e di deburare il corpo ...