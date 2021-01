2021, twenty twenty wuhan (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sarà anche per esorcizzare, ma allo scoccare dell’anno in molti hanno notato la fonetica del nuovo anno, 2021, twenty twenty one, molto assimilabile a twenty twenty wuhan, ovviamente scritta in modo diverso ma, volendo, con lo stesso suono, leggendo all’inglese. Con wuhan siamo entrati nel vecchio anno, con wuhan entriamo nel nuovo, così per gioco, ma nemmeno tanto Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sarà anche per esorcizzare, ma allo scoccare dell’anno in molti hanno notato la fonetica del nuovo anno,one, molto assimilabile a, ovviamente scritta in modo diverso ma, volendo, con lo stesso suono, leggendo all’inglese. Consiamo entrati nel vecchio anno, conentriamo nel nuovo, così per gioco, ma nemmeno tanto

twenty_kid : ho iniziato il 2021 una merda come la fine del 2020 - alien_sick : iniziamo questo 2021 ascoltando i twenty one pilots - PpeGius : RT @sbronzodiriace_: Ho letto un post: 2021 si legge TWENTY TWENTY WUHAN VI ODIO! - Gianfranco2785 : RT @sbronzodiriace_: Ho letto un post: 2021 si legge TWENTY TWENTY WUHAN VI ODIO! - SimonaCroisette : RT @Peppiniellos: Non vorrei fare il guastafeste, ma 2021 in inglese si legge: Twenty Twenty Wuhan #lannocheverra #2021 #fuck2020 -

L’Ue e l’Italia chiudono gli occhi sulla pesca di frodo in Africa occidentale

Si tratta di Twenty, Eighteen, Orione Q e Pegaso Q della società armatrice ... Orione Q è l’unico a mantenervi una licenza, rinnovata fino a gennaio 2021. La maggioranza delle specie ittiche ...

