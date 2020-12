Vaticano | fonti Ior | Non preoccupa sequestro richiesto da società Matta

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Nonil 'nuovo' Ior ildal fondo lussemburghese Optimum Evolution Found Sif e dalla Sicav maltese Futura Fund Sicav plc di Alberto. Anzi, dalle parti della banca vaticana - che non ne ha ancora ricevuto la notifica e ne ha appreso l'esistenza dagiornalistiche - lo ritengono "l'ennesimo espediente" di Optimum e Futura per tentare di rassicurare i propri investitori istituzionali sul giudizio in corso a Malta contro di loro. E' stato lo Ior infatti a trascinare in Tribunale Optimum, Futura e i suoi gestori, Albertoe Girolamo Stabile, sin dal 2014 in base a documenti che, in, ritengono "prove schiaccianti dell'illecita distrazione di quasi 12 milioni di euro" dal fondo in cui gli stessi ...