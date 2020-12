Vaccino AstraZeneca: come funziona e perché l’Europa chiede più informazioni (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il premier Boris Johnson lo ha annunciato in un tweet dai toni decisamente patriottici: il Vaccino di AstraZeneca contro il Coronavirus è stato ufficialmente approvato nel Regno Unito. Si tratta del secondo Vaccino di questo tipo a ricevere il via libera da parte delle autorità britanniche, dopo quello della Pfizer-Biontech. Nato dalla collaborazione con l’università di Oxford e l’italiana Irbm di Pomezia, ha dovuto superare non poche difficoltà nel suo percorso di sviluppo, ma potrebbe essere approvato anche dagli organismi di controllo europei all’inizio del nuovo anno. come funziona il Vaccino AstraZeneca Il Vaccino di AstraZeneca si basa sul concetto di vettore virale, cioè sulla capacità che hanno i virus di veicolare ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il premier Boris Johnson lo ha annunciato in un tweet dai toni decisamente patriottici: ildicontro il Coronavirus è stato ufficialmente approvato nel Regno Unito. Si tratta del secondodi questo tipo a ricevere il via libera da parte delle autorità britanniche, dopo quello della Pfizer-Biontech. Nato dalla collaborazione con l’università di Oxford e l’italiana Irbm di Pomezia, ha dovuto superare non poche difficoltà nel suo percorso di sviluppo, ma potrebbe essere approvato anche dagli organismi di controllo europei all’inizio del nuovo anno.ilIldisi basa sul concetto di vettore virale, cioè sulla capacità che hanno i virus di veicolare ...

L'approvazione del vaccino di AstraZeneca ha destato scetticismo da parte di scienziati e dalle autorità di regolamentazione in Europa.

L’Italia dopo l’Epifania, il ministro Speranza: “Il coprifuoco resta”

L’Italia dopo l’Epifania, il ministro Speranza: “Il coprifuoco resta” Durante le ore di coprifuoco sono consentiti solamente gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e ...

